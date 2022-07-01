Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor...

Ankara’da altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşanan sel felaketi sonucu İncirli Mahallemizde bir binanın alt katını su basması sonucu içeride bulunan bir kızımız maalesef yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum.

Maalesef önceki yağışlarda ve bugün yine uyarılarda bulunmamıza rağmen böyle acı bir olayı yaşadık. Yetkili kim varsa, ASKİ, Büyükşehir herkes görevinin başında bulunsun, önlemler ivedilikle alınsın dedik. Ankara'nın büyük bir altyapı sorunu var. Defalarca tekrarladık, gereken yapılsın, yağmur-kanal projesi tamamlansın, insanlarımızı kaybetmeyelim dedik. Fakat durum ortada.

Zamanında temizlenmeyen mazgallar, rögarlar nedeniyle, eksik olan bölgelere yenilerinin yapılmaması nedeniyle, olanların yenilenmemesi nedeniyle kısa süreli bir yağış büyük felaketlere, can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Biz ilçe belediyesi olarak her zaman üzerimize düşenden fazlasını yaptık ve yapıyoruz. Ekiplerimiz hala teyakkuzda ve çalışmalarını sürdürüyor. Ayrım yapmadan vatandaşlarımıza el uzatıyor, hizmetlerine koşuyoruz. Çünkü onların derdi sıkıntısı bizim derdimiz ve sıkıntımız. İnşallah bir daha böyle acılar, sıkıntılar yaşamayız. Temennimiz budur." diye konuştu. Altınok vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileterek, “Yaralarımızı birlikte saracak, bu felaketin izlerini beraber sileceğiz.” dedi. ​