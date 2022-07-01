01 Tem 2022 - 16:07- Belediyeler

Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi, dün yaşanan sağanak yağış sonrası ilçedeki cadde ve sokaklarda oluşan kum, çamur ve diğer birikintileri temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik ekipleri su basan ev ve işyerlerinde de temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’da altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşanan sel felaketi sonucu İncirli Mahallemizde bir binanın alt katını su basması sonucu içeride bulunan bir kızımız maalesef yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum.

Maalesef önceki yağışlarda ve bugün yine uyarılarda bulunmamıza rağmen böyle acı bir olayı yaşadık. Yetkili kim varsa, ASKİ, Büyükşehir herkes görevinin başında bulunsun, önlemler ivedilikle alınsın dedik. Ankara'nın büyük bir altyapı sorunu var. Defalarca tekrarladık, gereken yapılsın, yağmur-kanal projesi tamamlansın, insanlarımızı kaybetmeyelim dedik. Fakat durum ortada.

Zamanında temizlenmeyen mazgallar, rögarlar nedeniyle, eksik olan bölgelere yenilerinin yapılmaması nedeniyle, olanların yenilenmemesi nedeniyle kısa süreli bir yağış büyük felaketlere, can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Biz ilçe belediyesi olarak her zaman üzerimize düşenden fazlasını yaptık ve yapıyoruz. Ekiplerimiz hala teyakkuzda ve çalışmalarını sürdürüyor. Ayrım yapmadan vatandaşlarımıza el uzatıyor, hizmetlerine koşuyoruz. Çünkü onların derdi sıkıntısı bizim derdimiz ve sıkıntımız. İnşallah bir daha böyle acılar, sıkıntılar yaşamayız. Temennimiz budur." diye konuştu. Altınok vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileterek, “Yaralarımızı birlikte saracak, bu felaketin izlerini beraber sileceğiz.” dedi. ​

01 Tem 2022 - 16:07 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak'ta Belediye Ekipleri Selle Mücadele İçin Daima Hazır... mask
Mamak'ta Belediye Ekipleri Selle Mücadele İçin Daima Hazır...
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı... mask
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı...
Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu...
Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor... mask
Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor...
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik... mask
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik...
Mamak'ta Müzik Dolu Gecede Enstrümanlarını Konuşturdular... mask
Mamak'ta Müzik Dolu Gecede Enstrümanlarını Konuşturdular...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL