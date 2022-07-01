Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik...

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi etkinliğinde aileleri ile bir araya gelen engelli bireyler, dans ederek katılımcıların beğenisini toplayan müzik gösterisine de imza attı. Etkinliğe katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP eski milletvekillerinden Çetin Arık ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu.

Engelli bireylerin sosyal yaşamlarında ait olduğu yerlere gelmelerini hedefleyen bir yaklaşım ile farkındalık yaratmaya özen gösterilen merkezin renkli etkinliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Merkezimizde verilen hizmetler özel gereksinimli bireylerin bireysel farklılıklarına göre düzenlenmektedir. Onların toplumda her vatandaş gibi sosyal hayata katılımlarını, bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını sağlayacak, ailelerinin gönlünü ferahlatacak ve sorumluluklarını kolaylaştıracak çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

CHP eski milletvekillerinden Çetin Arık engelli bireylerin hayatına dokunan bu merkezi hizmete sunduğu için Alper Taşdelen’e teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca Ankara Otistik Bireyler Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Hasgül özel gereksinimli bireylere verdiği desteklerden dolayı Başkan Alper Taşdelen’e plaket sundu.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören bireyler hazırladıkları gösterilerle salonu dolduran konuklara keyifli anlar yaşattı. Dans atölyesinin hazırladığı vals gösterisi ile başlayan etkinlik Çankaya Belediyesinin eski Meclis üyesi Halil Köseler ve Sesli Kütüphane sorumlusu Murat Köseler’in müzik dinletisi ile devam etti. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Müzik Atölyesinin performansı ile coşku doruğa çıktı.