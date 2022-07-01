01 Tem 2022 - 16:07- Belediyeler

Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin engelli bireylerin eğitim alabilmeleri için Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 25 Ekim 2021 yılında hizmete açılan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bireyler eğitimin yanı sıra renkli etkinliklerle de eğleniyor. 
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi etkinliğinde aileleri ile bir araya gelen engelli bireyler, dans ederek katılımcıların beğenisini toplayan müzik gösterisine de imza attı. Etkinliğe katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP eski milletvekillerinden Çetin Arık ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu.  

Engelli bireylerin sosyal yaşamlarında ait olduğu yerlere gelmelerini hedefleyen bir yaklaşım ile farkındalık yaratmaya özen gösterilen merkezin renkli etkinliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Merkezimizde verilen hizmetler özel gereksinimli bireylerin bireysel farklılıklarına göre düzenlenmektedir. Onların toplumda her vatandaş gibi sosyal hayata katılımlarını, bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını sağlayacak, ailelerinin gönlünü ferahlatacak ve sorumluluklarını kolaylaştıracak çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.  

CHP eski milletvekillerinden Çetin Arık engelli bireylerin hayatına dokunan bu merkezi hizmete sunduğu için Alper Taşdelen’e teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca Ankara Otistik Bireyler Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Hasgül özel gereksinimli bireylere verdiği desteklerden dolayı Başkan Alper Taşdelen’e plaket sundu.  

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören bireyler hazırladıkları gösterilerle salonu dolduran konuklara keyifli anlar yaşattı. Dans atölyesinin hazırladığı vals gösterisi ile başlayan etkinlik Çankaya Belediyesinin eski Meclis üyesi Halil Köseler ve Sesli Kütüphane sorumlusu Murat Köseler’in müzik dinletisi ile devam etti. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Müzik Atölyesinin performansı ile coşku doruğa çıktı. 

01 Tem 2022 - 16:07 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak'ta Belediye Ekipleri Selle Mücadele İçin Daima Hazır... mask
Mamak'ta Belediye Ekipleri Selle Mücadele İçin Daima Hazır...
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı... mask
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı...
Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu...
Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor... mask
Keçiören’de Sel Felaketinin İzleri Temizleniyor...
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik... mask
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde Renkli Etkinlik...
Mamak'ta Müzik Dolu Gecede Enstrümanlarını Konuşturdular... mask
Mamak'ta Müzik Dolu Gecede Enstrümanlarını Konuşturdular...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL