John Roberson Manisa BBSK'lı oldu

MANİSA (İGFA) - 2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmaları kapsamında son olarak Fransa Pro A’da ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Strasbourg forması giyen oyun kurucu John Roberson’ı kadrosuna kattı.
Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan ve Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu olan John Roberson, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Roberson, takımımızın bu sezon anlaştığı ikinci yabancı oyuncu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.