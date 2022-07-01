01 Tem 2022 - 11:37- Belediyeler G: 01 Tem 2022 - 11:38

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Pursaklar Belediyesi Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, 7 ayda 30 bin Tiyatro severi ağırladı.
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde 7 Ayda 30 Bin Tiyatro Severi Ağırladı... mask
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Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Pursaklar Belediyesi, 679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, 7 ayda 30 bin tiyatro severi Pursaklar’da ağırladı.

7 ay içerisinde Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde; Bizim Yunus, Cimri, Yunus Diye, Akide Şekeri, Eyvah Nadir, Totlar, Öfkeli, Periferi, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Midas’ın Altınları, Eskicini Tazesi, Leyla ile Mecnun, Böcekbaşı Zülfiyar Efendi’nin Alelade Hayatı, İstiklal, Reis Bey, Sinco Akıllı Sincap, Aşık Veysel tiyatro gösterileriyle toplam 17 oyun tiyatro severlerle buluştu.

‘‘Ankara’nın en büyük devlet tiyatroları sahnesine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz’’

Pursaklar’ın kültür ve sanatla anılması için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘7 ayda toplam 30.000 kişi Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde tiyatro seyretti. Tiyatro salonumuz açıldığı günden bu yana ilçemizde gerekli ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Ankara’nın en büyük devlet tiyatroları sahnesine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek. Sanatta da öncü bir Pursaklar için her zaman çalışacağız’’ dedi.

01 Tem 2022 - 11:37 - Belediyeler

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