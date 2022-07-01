Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu...

Pursaklar Belediyesi, evi su basan vatandaşın imdadına anında yetişerek evdeki hasarı en aza indirgemek adına yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Belediye ekipleri ile birlikte hemen olay yerine gelen Başkan Ertuğrul Çetin, yağıştan dolayı evleri hasar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
‘‘Mağduriyetleri en kısa sürede gidereceğiz’’
Vatandaşın evinde her şeyin sular altında kaldığını öğrenince olay yerine giden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yağmurdan etkilenen evleri tespit ederek temizlik çalışmalarına başladık. Mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz, Allah beterinden korusun’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.