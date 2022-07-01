01 Tem 2022 - 11:49- Belediyeler G: 01 Tem 2022 - 11:50

Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağanak yağış nedeniyle Evi su basan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Ertuğrul Çetin Evi Su Basan Vatandaşların Yardımına Koştu... mask
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Pursaklar Belediyesi, evi su basan vatandaşın imdadına anında yetişerek evdeki hasarı en aza indirgemek adına yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Belediye ekipleri ile birlikte hemen olay yerine gelen Başkan Ertuğrul Çetin, yağıştan dolayı evleri hasar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. 

‘‘Mağduriyetleri en kısa sürede gidereceğiz’’

Vatandaşın evinde her şeyin sular altında kaldığını öğrenince olay yerine giden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yağmurdan etkilenen evleri tespit ederek temizlik çalışmalarına başladık. Mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz, Allah beterinden korusun’’ dedi.

01 Tem 2022 - 11:49 - Belediyeler

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