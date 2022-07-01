Mamak'ta Belediye Ekipleri Selle Mücadele İçin Daima Hazır...

Kızılca Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, su dere taşkınlarına anında müdahale için ekipleriyle sahadaydı. Çağrı merkezlerine gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, anında müdahale ile vatandaşın yanında yer alıyor. 21 Araç, 75 personelle “Sel Müdahale Su Tahliye Ekibi” farklı adreslerde su baskınlarına müdahale ediyor.

Fırtınadan kaynaklı devrilen ağaçlar da Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kaldırılıyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de görev başında. Sel ve afette 180 personel gece gündüz çalışıyor. Sel olan bölgeler değil sel olma ihtimali olan bölgeler bile kontrol altında tutuluyor. Yağmur sularıyla dolan yollar, kaldırımlar, su tankerleriyle yıkanıyor, zemin süpürme araçlarıyla temizleniyor.

Selin önüne geçebilmek için Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de, 241 personel ve 76 araç ve iş makinesi ile aralıksız çalışıyor. Sadece ihbarlar değil sahada tespit edilen olumsuzluklara da anında müdahale ediliyor.

“Hep sahada Milletimizin Yanındayız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, selin bir doğal afet olduğunu ancak alınan tedbirlerle bu afetin önüne geçebilmenin mümkün olduğunu vurguladı, herkesin bu sorumlulukla görevini yapması gerektiğini söyledi. Başkan Murat Köse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yağmurun taşmalara sebep olduğu Kızılca’da incelemelerde bulunduk. Yoğun yağışlarla sel olan bölgelerde özel önlemler almak gerekiyor. Biz İlçe olarak hep sahada, milletimizin yanındayız. Bu işlerin gerçek sorumluları maalesef ortada yok” dedi.