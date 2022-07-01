01 Tem 2022 - 16:55- Belediyeler G: 01 Tem 2022 - 16:56

Keçiören'de Öğrenci ve Öğretmenler Deniz Dünyasındaki Koi Balıklarını Besledi...

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Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası,  özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen 25 öğrenci ve 10 öğretmeni misafir etti. Ziyaretçiler devasa akvaryumda deniz ve okyanus canlılarını yakından görme fırsatı buldular.
Keçiören'de Öğrenci ve Öğretmenler Deniz Dünyasındaki Koi Balıklarını Besledi... mask
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Balık, timsah, su kaplumbağası, yılan ve köpek balığı gibi yüzlerce çeşit canlıyı yakından gören öğrenciler biberonla koi balıklarını beslemenin mutluluğunu yaşadı. Ziyaretin sonunda her bir öğrenciye fanusta balık hediye edildi.

Ankara’dan ve dünyanın birçok noktasından turistik gezi amacıyla Deniz Dünyası’na yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Dünyamız, akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor. Tesisimiz ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor.

Aynı zamanda farklı ülkelerden gelerek Keçiören’imizi ziyaret eden öğrencilerimize de buradaki havayı teneffüs ettiriyoruz. Tesisimizde bulunan görevlilerimiz de su altı canlıları hakkında öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Burayı ziyarete gelmek isteyen tüm öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık” dedi.​

01 Tem 2022 - 16:55 - Belediyeler

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