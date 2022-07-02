Bakan Kasapoğlu; Gençlere Ücretsiz Dağıtılacak!

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık olarak 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere Müzekart GNS kartların ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" dedi.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1542928643768389632
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.