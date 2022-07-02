02 Tem 2022 - 22:12- Yaşam

Bakan Kasapoğlu; Gençlere Ücretsiz Dağıtılacak!

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS'nin dağıtılacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu; Gençlere Ücretsiz Dağıtılacak! mask
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ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık olarak 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere Müzekart GNS kartların ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" dedi.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1542928643768389632

02 Tem 2022 - 22:12 - Yaşam

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