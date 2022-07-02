Çankaya Muhtarlar Derneği Yeni Binasına Kavuştu...

Alper Taşdelen: “Benim muhtarlarım her şeyin en güzeline layık. Sizlerle birlikte Çankayamıza hizmet etmekten çok büyük onur duyuyorum” Muhtarlık binalarını yenileyerek ilçe genelinde 80 yeni muhtarlık binasını vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Muhtarlar Derneği’nin yeni binasının açılışında muhtarlarla bir araya geldi.

Yeni bina açılışına, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İyi Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu, Deva Partisi Çankaya İlçe Başkanı Tuğba Aydın, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çankaya Belediyesine muhtarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Özdemir, yeni dernek binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

MUHTARLIKLARA AYLIK 900 TL FATURA DESTEĞİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen törende yaptığı konuşmada; “Muhtarlarımızın güzel bir mekanda bir araya gelebilmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü, benim muhtarlarım her şeyin en güzeline layık. Sizlerle birlikte Çankaya'mıza hizmet etmekten çok büyük onur duyuyorum” dedi.

Muhtarlar Derneği’nin yeni binasının milli şair Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan parkın içinde olmasının da özel bir anlamı olduğunun altını çizen Taşdelen; “Bundan sonra da muhtarlarımızla hep birlikte Çankaya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” sözlerinin ardından Çankaya Belediyesince elektrik ve doğalgaz gibi faturalarına destek olmak amacıyla muhtarlıklara verilen 500 liranın 900 liraya çıkarıldığının müjdesini de verdi.