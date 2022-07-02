Basketbolda foça rüzgarı

İZMİR (İGFA) - Hoopskings Şirketlerarası Basketbol Ligi Organizasyonunda bu sezon çıktığı 13 maçın hepsini kazanan takım, İzmir etabını 1. sırada tamamladı.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, basketbol takımı oyuncularını, antrenör Fahri Gören’i ve dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçilen Barış Bayar’ı tebrik etti.
Bağkent-Foça Belediyesi erkek basketbol takımı, Eylül ayında Çeşme’de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlamak için mücadele edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.