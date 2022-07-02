Emre Mor Resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre Mor'un transferini de resmen açıkladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülmüş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'ya imza attırılmıştı. Sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de resmen duyurdu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen
Emre Mor'u transfer ettiğini açıkladı.
Sarı - lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI; "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.