Emre Mor Resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre Mor'un transferini de resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülmüş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'ya imza attırılmıştı. Sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de resmen duyurdu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen

Emre Mor'u transfer ettiğini açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI; "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."