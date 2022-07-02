Gölbaşı’nın En Güzel Kurbanlıkları Seçildi!

Gölbaşı Belediyesi Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması'nın ikincisini düzenledi. Yarışma öncesi alana gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban Kesim ve Satış merkezindeki vatandaşlarla ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıkların yarıştığı yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında Anadolu Esintileri folklor ekibi 25 dakikada 25 farklı yöreden halk oyunları gösterisi sergiledi.

Kurban Güzellik Yarışması’nın açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasına başlarken Geleneksel Kurban Güzellik yarışmasının ikincisini düzenlediklerini anlatırken, "Birincisiyle başladık ama birincisi ile kalmayacak demiştik. İkincisini yaptık, inşallah bu gelenekselliği sürdüreceğiz. Çünkü biz aynı zamanda geleceği planlıyoruz." şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çiftçilerin, üreticilerin, besicilerin yanında olduğunu vurgularken Kurban Kesim Merkezi'nin yapımındaki katkıları için MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Bu merkezi yaparken biz hem Gölbaşı'na, hem Ankara'ya, hem de Türkiye'ye hizmet etmeyi planlamıştık. Eylül ayında inşallah kesimhaneyi de başlatıyoruz. Türkiye'nin en modern Et Entegre Tesisi'nin projesini tamamladık. TKDK başkanımızın destekleriyle bir dahaki sezonda tesisimizi hayata geçirmiş olacağız. Soğuk hava depoları, satış reyonları olan bu tesis Türkiye'de tek olacak. Üreticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Padokları gezerken sordum satış durumlarını. Kars'tan gelen satıcımız 28 tane hayvan getirdim, 8 tanesi kaldı çok şükür dedi. Teşekkürlerini iletti. Biz üreticimizin her zaman yanındayız. Geçen sene Ekim ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Gölbaşı'nda ürettiği buğday tohumlarını 475 tane çiftçiye hibe ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar'dan önümüzdeki Ekim ayında alacakları buğday tohumlarını tekrar çiftçilere hibe edeceklerini açıklayan Ramazan Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar, günümüz koşullarının çiftçilerin işini zorlaştırdığını ama çiftçilerimizin pes etmeden çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Dekan Atar sözlerini vatandaşların Kurban bayramını kutlayarak noktaladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Gölbaşı için elinden geleni fazlasıyla yapıyor, konu Gölbaşı ve Gölbaşılılar olunca belediye başkanımız Ramazan Şimşek tuttuğunu koparıyor" şeklinde konuştu. Oğulbey Kurban Merkezi'nin tarıma, hayvancılığa hizmet eden bir yer olduğunu vurgulayan Karakaya, bu merkezin tüm Ankara için önemli olduğunun altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Damızlık Süt Birliği Başkanı Harun Sürgüveç, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Cuma Kaya, Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu, Mhp Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin'in jüri olduğu yarışmada; hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp, yansıtmadığına dair karar jüri tarafından verildi.

Oğulbey Mahallesi 10. Km’de hizmete giren Ankara’nın en modern Kurban Kesim ve Satış Tesisinde gerçekleşen yarışmada ilk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödüller takdim edildi.

Birinci olan Cevdet Akça, sahibi olduğu 890 kg'lık Asil isimli Akbaş simantelle yarım altın, ikinci olan İrfet Bozkent, sahibi olduğu 880 kg'lık Kral isimli simantelle çeyrek altın, üçüncü olan Kadir Talha Arslan, sahibi olduğu Malazgirt isimli 750 kg'lık simantalle gram altın kazandı.