Seçimi Cumhur İttifakı adayı açık ara kazandı!

Çankırı’nın Orta İlçesine bağlı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 87,02 oy ile Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.
Çankırı’nın Orta İlçesine bağlı Dodurga Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 87,02 oy ile Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Yeniden belde statüsüne geçen Dodurga’da AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oyla belediye başkanı seçilirken, Deva Partisi 23, Değişim Partisi 14, Memleket Partisi 21, Adalet Partisi 23, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah 41 oy aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.