Milli İçeceğimiz Ayran! İşte Sizler İçin Yazın Ayran İçmek İçin Yedi Sebep...

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt, sıcak havalarda herkesi sağlıklı serinlik veren ayran içmeye çağırdı. Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş ayranın özelliklerine vurgu yaparak Türk halkının damak tadına en çok hitap eden içeceğin özelliklerini de sıraladı.

Sağlıklı ve lezzeti yerinde ayran, süt renginde, temiz, parlak, kendine has hoş kokuda ve hafif ekşimsi tadında, akıcı kıvamda, yüzeyinde yağ birikmemiş ve çalkalandığında homojen yapıda olmalı. Aşırı tuzlu olmamalı. Ambalajının da sağlam olması gerekiyor, ambaljı bozulmuş ve şişme yapmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Neden ayran içmeliyiz?

Terlemeyle oluşan tuz kaybını telafi eder: Yazın terlemeyle vücudumuzdan su ve elektrolit denilen tuz kaybı olur. İçerdiği mineraller ve su sayesinde, kaybedilen maddelerin telafi edilmesi ve dengelenmesinde ayran en önemli içecektir.

Harareti giderir: Süt ürünü olduğu için ayran, buzdolabında saklanır. Sıcak havalarda tüketilen ayran, serinletici özelliğiyle vücut sıcaklığın dengelenmesinde ve hararetin giderilmesinde etkili olur.

Probiyotik etkiye sahiptir: Ayran içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaz aylarının gelmesi ve pandemi sürecinin atlatılmasıyla aslında özlenen bir alışkanlık olan ev dışı yemek tüketiminde ayran, probiyotik etkisi nedeniyle de sindirim ve gıda güvenliği açısından en önemli emniyet kemerlerinden biri olarak öne çıkar.

Rahatlatıcı etkisi vardır: Terlemeyle oluşan kayıplar sonrasında gelişen yorgunluğun giderilmesinde ve kasları gevşetici özelliği nedeniyle de sinir sisteminin rahatlatılmasında destekleyicidir.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur: Düşük tansiyon, sıcakta yaşanan tuz kaybıyla damarların genişlemesi, kan basıncının azalmasıyla oluşur. Yeterli miktarda ayran tüketerek bu durumun önüne geçmek ve vücut direncinin artırılması mümkündür.

Uyku düzenini dengeler: Yaz aylarında günlerin uzaması, uyuma-uyanma saatlerinin değişmesi, uykuyu sağlayan hormonal dengenin bozulmasına neden olabilmektedir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olan ayranın düzenli tüketilmesi, bu sorunların azalmasına yardımcı olur.

Tok tutar, diyeti kolaylaştırır: Pandemi sürecinden dolayı da evlerde kalınması, tüketilen gıdalardan ve yapılamayan sporlar nedeniyle alınan kiloların nasıl verileceği, pek çok kişiyi kara kara düşündürüyor. İçeriğindeki kalsiyum ve amino asitlerin, fazla yağların yakılmasında etkili olması ve protein içeriğinden dolayı tok tutma hissi vermesi, ayranı yaz diyetinin vazgeçilmezi haline getirir.