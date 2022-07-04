“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından bir bölüm söyleyen Yalın, hayranlarını adeta mest etti!
Yaz aylarının vazgeçilmezi muhteşem hitlerine bir yenisini daha ekleyecek olan Yalın, içimizi kıpır kıpır edecek yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından sözleri ilk kez bugün seslendirdi. 8 Temmuz’da tüm müzik platformlarda yerini almadan önce sosyal medya hesabında her pazar paylaştığı #bupazarınşarkısı serisinde yeni şarkısının bir kısmını paylaşan Yalın, sevenlerinin beğeni dolu yorumlarıyla karşılaştı. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan “O Yaz Bu Yaz” şarkısıyla Yalın, romantik sesi, iyi hissettiren melodileri ve içimizi kıpır kıpır yapan enerjik tınılarıyla bu yaz da kalplerimizi fethedeceğini yeniden kanıtladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.