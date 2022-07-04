04 Tem 2022 - 10:22- Magazin G: 04 Tem 2022 - 10:23

“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yalın, yeni şarkısı “O Yaz Bu Yaz” 8 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarda yerini almadan önce kalpleri fethedecek şarkısını sevenleri için sosyal medya hesabından seslendirdi.

“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor... mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından bir bölüm söyleyen Yalın, hayranlarını adeta mest etti!

Yaz aylarının vazgeçilmezi muhteşem hitlerine bir yenisini daha ekleyecek olan Yalın, içimizi kıpır kıpır edecek yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından sözleri ilk kez bugün seslendirdi. 8 Temmuz’da tüm müzik platformlarda yerini almadan önce sosyal medya hesabında her pazar paylaştığı #bupazarınşarkısı serisinde yeni şarkısının bir kısmını paylaşan Yalın, sevenlerinin beğeni dolu yorumlarıyla karşılaştı. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan “O Yaz Bu Yaz” şarkısıyla Yalın, romantik sesi, iyi hissettiren melodileri ve içimizi kıpır kıpır yapan enerjik tınılarıyla bu yaz da kalplerimizi fethedeceğini yeniden kanıtladı.
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?” mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?”
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk… mask
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…
Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!”
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı… mask
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı…
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide…
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti… mask
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti…
Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı! mask
Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı!
STAR TV’nin İddialı Dizisi Kökünden Kazındı! Başlar Başlamaz Hikayesi Bitti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Televizyon Tarihinde Bir İlk Yaşanacak… mask
STAR TV’nin İddialı Dizisi Kökünden Kazındı! Başlar Başlamaz Hikayesi Bitti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Televizyon Tarihinde Bir İlk Yaşanacak…
Survivor Nisa’nın All Star’dan Kazandığı Para Titretti! Ne Bankalarda, Ne Darphanede Böylesi Yok… Şampiyonluk Kupasını Kaldırınca… mask
Survivor Nisa’nın All Star’dan Kazandığı Para Titretti! Ne Bankalarda, Ne Darphanede Böylesi Yok… Şampiyonluk Kupasını Kaldırınca…

04 Tem 2022 - 10:22 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Caroline Yılmaz Yeni İmajıyla Büyüledi! mask
Caroline Yılmaz Yeni İmajıyla Büyüledi!
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım" mask
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım"
Seda Tosun 'Nikahta Keramet Var' Diyerek Evlendi! Seda Tosun'u Annelik Heyecanı Sardı! Eşi Taner Aktaş Kimdir? İşte detaylar... mask
Seda Tosun 'Nikahta Keramet Var' Diyerek Evlendi! Seda Tosun'u Annelik Heyecanı Sardı! Eşi Taner Aktaş Kimdir? İşte detaylar...
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu... mask
'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu...
Ayşenur İnam'a 'gelecek vaad eden' ödül! Ayşenur İnam Kimdir? mask
Ayşenur İnam'a 'gelecek vaad eden' ödül! Ayşenur İnam Kimdir?
'Leyla Hanım'ın ilk fragmanı yayımlandı! mask
'Leyla Hanım'ın ilk fragmanı yayımlandı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL