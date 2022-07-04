“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından bir bölüm söyleyen Yalın, hayranlarını adeta mest etti!

Yaz aylarının vazgeçilmezi muhteşem hitlerine bir yenisini daha ekleyecek olan Yalın, içimizi kıpır kıpır edecek yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısından sözleri ilk kez bugün seslendirdi. 8 Temmuz’da tüm müzik platformlarda yerini almadan önce sosyal medya hesabında her pazar paylaştığı #bupazarınşarkısı serisinde yeni şarkısının bir kısmını paylaşan Yalın, sevenlerinin beğeni dolu yorumlarıyla karşılaştı. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan “O Yaz Bu Yaz” şarkısıyla Yalın, romantik sesi, iyi hissettiren melodileri ve içimizi kıpır kıpır yapan enerjik tınılarıyla bu yaz da kalplerimizi fethedeceğini yeniden kanıtladı.