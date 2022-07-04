04 Tem 2022 - 11:28- Belediyeler G: 04 Tem 2022 - 11:29

Pursaklar’da Birinci Proje Şenliği...

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Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezi’nde kurulan Deneyap Pursaklar Atölyesinde, 3 ay eğitim sürecinin ardından Tasarım ve Üretim dersi alan öğrenciler tarafından yapılan projeler görücüye çıktı.
Pursaklar’da Birinci Proje Şenliği... mask
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Pursaklar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen Proje Şenliğinde öğrenciler, DeneYap Pursaklar’da ortaya koydukları eserlerini sergileyerek geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi. 3 aylık eğitimin ardından gerçekleştirilen Proje Şenliği'nde, Tasarım ve Üretim dersinde hakkıyla çalışarak birbirinden değerli projelere imza atan öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklardan yaptıkları icatlar hakkında detaylı bilgiler aldı. 

‘‘Çocuklarımızı üretme heyecanı ve hevesinin giderek daha da aratacağına olan inancım tamdır’’ 

Deneyap atölyelerinde minik dâhilerin hayal edip, deneyip, yanılarak keşfettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘DeneYap Pursaklar’da Tasarım ve Üretim dersi alan çocuklarımız 3 aylık eğitim süreci sonrasında bir yolculuk hayal ettiler ve yolculuk esnasında karşılaştıkları problemlere çözüm tasarladılar.

Bizlerde aldıkları dolu dolu eğitimin ardından ortaya koydukları projeler tek tek incelenmeye ve görülmeye değer. Geleceğin bilim insanlarının yetiştiği bu projede öğrencilerimizin bu kadar istekli olması ve yaptıkları işleri gördükçe gururlanıyoruz. Çocuklarımızın üretme heyecanı ve hevesinin giderek daha da aratacağına olan inancım tamdır’’ dedi.

04 Tem 2022 - 11:28 - Belediyeler

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