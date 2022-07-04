Parklarda Caz Serisi..."Tiktok Sahnesi"ne Büyük İlgi...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali geçtiğimiz hafta sonu başladı. Güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak İstanbul Caz Festivali ücretsiz park konserleriyle de şehrin 6 farklı ilçesindeki parklarda müzikseverlerle buluşuyor.

Parklarda Caz serisi konserlerinin en dikkat çekici olanlarından biriyse 1 Temmuz Cuma akşamı, Haliç Seyir Parkı'nda gerçekleştirilen TikTok Sahnesi konseri oldu. Konserde saat 21.00’de sahneye çıkan başarılı müzisyen Ceren Gündoğdu çok sevilen TikTok hitlerinin caz yorumlarını, TikTok Türkiye’nin birbirinden yaratıcı yetenekleriyle birlikte seslendirdi.

Konserde Gündoğdu’ya TikTok’un başarılı müzisyenleri Eren Can Gülel, Selin Gürol, Emine Fidan, Yavuz Kaklıkkaya ve Gülşah Kömür eşlik etti.

Konserde sahne alacak sanatçılar TikTok'ta seçildi

Festivalden önce Gündoğdu, TikTok’a uyarlayarak yeniden yorumladığı şarkısıyla takipçilerini düete davet etmişti. Gündoğdu’nun TikTok Türkiye hesabı üzerinden paylaştığı videoya, #gösteribaşlasın etkiletiyle katılan en yaratıcı müzisyenler, festival ekibi tarafından seçildi ve Parklarda Caz TikTok Sahnesi’ne çıkma şansı yakaladı. #gösteribaşlasın etiketi 375 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Konserde sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten TikTok içerik üreticisi piyanist Eren Can Gülel, “İşimi her zaman severek yaptım ve bu sayede beni severek dinleyen kitlelere ulaştım. Bu yolda keyifle ilerlemeye devam ediyorken #gösteribaşlasın challenge’ına katılmanın ve severek takip ettiğim müzisyenler ile aynı sahneyi paylaşmanın heyecanı içerisindeyim” dedi.

TikTok'un bir diğer içerik üreticisi başarılı genç müzisyen Beyza Doğuç’sa TikTok-İKSV iş birliğine ilişkin “Küçük yaşlarımdan beri müzik yaptığım ve içerik ürettiğim için teması müzik olan her türlü challenge da ilgimi çekiyor. Bir de İKSV'nin TikTok ile ortak bir etkinlik yaptığını gördüğümde büyük keyifle dahil oldum” dedi.

Festival kapsamında gerçekleşen bu özel konser, hem dijital dünyanın yeni izleyici ve yeteneklerini festivalle buluşturdu hem de başarılı genç müzisyenleri profesyonel müzik dünyasına kazandırmak amacıyla yeni bir kapı aralamış oldu. Festival, 7 Temmuz’a kadar sürecek.

Parklarda Caz TikTok Sahnesi Konseri için Tıklayınız!

İKSV - TikTok iş birliği sanatın farklı alanlarında da devam edecek

İş birliğinin bu seneki bir başka meyvesi de 17. İstanbul Bienali’nde olgunlaşacak. Dünyanın önde gelen güncel sanat etkinlikleri gösterilen İstanbul Bienali’ni, farklı içeriklerle yepyeni bir deneyimleme heyecanı yaratmayı amaçlayan projenin detayları önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

İKSV ve TikTok iş birliği; İKSV’nin sonbaharda düzenleyeceği Filmekimi ve 26. İstanbul Tiyatro Festivali’yle Salon İKSV konserlerinde birbirinden renkli aktivitelere sahne olacak.