Çankaya’dan Çocuklara “Sünnet Şöleni”

İlklerin belediyesi olarak belediye tarihinde Başkan Alper Taşdelen döneminde ilkleri hayata geçiren Çankaya Belediyesi, bir ilke imza atarak maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Sağlık hizmetlerinde indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü çerçevesinde anlaşmalı olduğu özel hastanelerde çocukların sünnetlerini ücretsiz yaptırdı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Biz en çok çocukların belediyesiyiz’ anlayışı ile hareket eden Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkında düzenlediği Sünnet Şöleni’nde çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

100’LER GÜLÜYOR

İlçede yer alan 123 mahallenin 39’unda muhtarlar aracılığıyla belirlenen 100 çocuk ailelerinin de katıldığı şölende, animatörler eşliğinde dans edip şarkı söyledi. Alana kurulan oyuncaklarda gün boyu oynayan çocuklar, illüzyon ve balon gösterileri ile de eğlenceli anlar geçirdi. Yemek, mısır ve pamuk şeker ikramlarının bol olduğu şölende 100 çocuğa bisiklet hediye çeki de verildi.