Keçiören'de Çocukların Mini Bot Keyfi...

5-9 yaş çocuklar için haftanın yedi günü hizmet veren havuzda bulunan tek kişilik 6 adet mini bot minik eller tarafından çevrilerek suyun üstünde gezinti fırsatı sunuyor. Her bir çocuğun 5 dakikalık biniş süresine sahip olduğu eğlenceli havuz, 15.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.
Çocukların burada ücretsiz eğlencenin tadını doyasıya çıkarttıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza ücretsiz mini bot keyfi sunuyoruz. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiören’e hizmetkâr olduk, yeni oyun ve spor alanları inşa ederek çocuklarımız ve gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân tanıdık.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.