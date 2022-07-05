Can Dostlarımız Kedi ve Köpeklere Kök Hücre Tedavisi...

Kronik hastalıklarda yüzde 80’e varan başarı. Tunç, “Sık rastlanan, hastalığın kendisinin değil, belirtilerinin iyileştirildiği, hem tedavisi uzun süren hem de tam olarak yapılamayan ve dolayısıyla hayvanı veterinere bağımlı kılan hastalıklar için kök hücre tedavisi başarıyla uygulanabilir” dedi.

Evcil hayvanlarda diş eti hastalıkları, doku kayıplı yara oluşumu, akut böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, bazı kalp hastalıkları, kornea, omurga ve tendon yaralanması gibi rahatsızlıkların tedavisi uzun ve yorucu süreçleri kapsar. Bazı durumlarda yalnızca belirtiler geriletilebilirken, tamamen iyileşme de yaşanmayabilir ve bu da evcil hayvanın yaşam kalitesini düşürür.

Veteriner hekim Aylin Tunç, klinik muayene sonrası uygulanan kök hücre tedavisi ile bunun önüne geçilebileceğini söyledi. Tunç, “Hasarlı hücreyi tedavi etmek ve kök hücre uygulamak kombine bir tedavidir. Kök hücre, hasarlı bölgeye hasar sinyallerini takip ederek ilerlediği için doku tamiri başarıyla gerçekleşir, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşanmasında etki sağlar” diye konuştu.

Yan etkisiz bir tedavi yönetimi

Kök hücre uygulamasının yan etkisiz bir tedavi yönetimi olduğunun altını çizen Tunç, “Evcilin ağrı kesicilere bağımlı bir hayat geçirmesinin önüne geçer ve onu sürekli alınan ilaçların yan etkisinden korumuş olur. Kök hücre uygulamasıyla evcili ömür boyu kortizon kullanmaya mahkum eden gingivit ve stomatit gibi çok sık rastlanan diş eti hastalıklarında tedavi oranı yüzde 70’i bulurken, uygulamayı takiben altı ayı bulabilen bekleme süresi sonrası hasta sağlığına kavuşabiliyor.

Bazı deri hastalıklarında bu süre daha da kısalıp bir hafta içinde etkisini gösterebilir. Omurilik hasarları ve omurga yaralanmalarında ise yüzde 80’e varan başarılı bir tedavi sunan kök hücre tedavisi, yaşlılığa bağlı eklem sorunlarını, felci, kuru göz rahatsızlıkları ile kornea yararlanmalarını tedavi edebilir” dedi.

Süreklilik isteyen bir tedavi değil

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar için kök hücrelerin genel olarak hayvanın yağ dokusu ve göbek kordonundan elde edildiğinin bilgisini paylaşan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: “Tedavide buralardan elde edilen mezenkimal kök hücreler kullanılır. Bunlar kolaylıkla toplanır ve bankalama sistemi ile depolanırken, ileri kriyoprezervasyon ve kalite kontrol yöntemleriyle saklanır.

Tıpkı insanda göbek kordonunun saklanması gibi kısırlaştırma operasyonu esnasında da evcil hayvandan alınan bir parça yağdan o hayvan için otolog (Kişisel) bir kök hücre kaynağı oluşturulabilir. Ömrünün herhangi bir döneminde ihtiyacı olduğunda da kullanılabilir. Sık rastlanan, hastalığın kendisinin değil, belirtilerinin iyileştirilebildiği, hem tedavisi uzun süren hem de tam olarak yapılamayan ve dolayısıyla hayvanı veterinere bağımlı kılan hastalıklar için kök hücre tedavisi başarıyla uygulanabilir.

Bazı tedaviler süreklilik ister ve bazı yan etkileri olabilir, bu yan etkiler için de yine başka tedaviler gerekebilir. Bir de hayvanlarda bu ilaçları uygulamanın zorluğu bulunur. Evde yaşayan her kedi veya köpek oral yoldan çok kolay ilaç kabul etmez. Ama kök hücre tedavisi böyle değildir; bir diğer artısı sürekli olmamasıdır. Evcili sürekli veteriner hekime gitmekten kurtaran kök hücre tedavisi, uzun vadede pahalı bir tedavi değildir.”