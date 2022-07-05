Gölbaşı Kadın Emeği ile Güzelleşiyor...

Seralarda, tohumlama yöntemiyle ve en düşük maliyetle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gölbaşı’nın dört bir tarafındaki parklara dikiliyor. Kadınların özverili çalışmalarıyla, yılda ortalama 10 bin adet minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavuranın yanı sıra yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de her zaman vurguladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözünde olduğu gibi, Gölbaşı kadınlarımızın eli ve emeği ile güzelleşiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.