05 Tem 2022 - 11:34- Belediyeler G: 05 Tem 2022 - 11:35

Gölbaşı Kadın Emeği ile Güzelleşiyor...

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Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor. Bu projeyle; Gölbaşı, kadınların emeğiyle güzelleşirken; bir yandan da kadın istihdamına önemli bir katkı daha sağlanmış oluyor.
Gölbaşı Kadın Emeği ile Güzelleşiyor... mask
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Seralarda, tohumlama yöntemiyle ve en düşük maliyetle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gölbaşı’nın dört bir tarafındaki parklara dikiliyor.  Kadınların özverili çalışmalarıyla, yılda ortalama 10 bin adet minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavuranın yanı sıra yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de her zaman vurguladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözünde olduğu gibi, Gölbaşı kadınlarımızın eli ve emeği ile güzelleşiyor.
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05 Tem 2022 - 11:34 - Belediyeler

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