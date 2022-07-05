05 Tem 2022 - 11:54- Yaşam G: 05 Tem 2022 - 11:55

Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün!

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17-23 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak tüm Türkiye’de ve fiziksel gösterimlerle Ankara’da gerçekleştirilecek “Engelsiz Filmler Festivali” kapsamında, bu yıl ikinci kez düzenlenecek “Kısa Film Yarışması”na başvurular 14 Temmuz’da son buluyor.
Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün! mask
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Türkiye’nin erişilebilir festivali “Engelsiz Filmler Festivali”, bu yıl 17-23 Ekim tarihleri arasında 10’uncu kez gerçekleştirilecek. Fiziksel gösterimlerle Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak festival kapsamında; kısa filmlerin sanatsal gücünden yararlanmak; genç yönetmenler, sinema profesyonelleri ve seyirciler arasındaki diyalogu güçlendirmek, yeni bakış açılarını beyazperdeye yansıtmak amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan “Kısa Film Yarışması”na 14 Temmuz’a kadar başvuru yapılabilecek. 

“Kısa Film Yarışması”na bu yıl ilk kez para ödülü de dahil edilirken, yarışmaya katılım için herhangi bir tema kısıtlaması bulunmuyor. Yarışmada finale kalan filmleri değerlendiren jüri üyeleri En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini belirleyecek. En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo’nun 500’er USD ödül alacağı yarışmanın En İyi Film ödülü ise 1000 USD olarak açıklandı. 

Kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası kısa filmler yarışmaya katılabiliyor. Sinemanın birleştirici gücünden ilham alarak tüm dünyadan kısa filmlerin katılımına açık olan “Kısa Film Yarışması”nda finale kalarak festival programında yer alacak filmler 2 Ağustos tarihinde açıklanacak. 

Son başvuru tarihi 14 Temmuz olan “Kısa Film Yarışması”na başvurular, filmfreeway.com üzerinden yapılabiliyor. Başvuru koşulları ve festivale dair detaylı bilgi için www.engelsizfestival.com vefilmfreeway.com/AccessibleFilmFestival adresleri ziyaret edilebilir.  

# Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün!, Ankara Film Festivali, Engelsiz Film Festivali
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05 Tem 2022 - 11:54 - Yaşam

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