Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti...

Türbe ziyaretinin ardından Nevşehir’deki tarihi ve turistik noktaları da görme fırsatı bulan yaşlılar, gezinin düzenlenmesi için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ettiler.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediyeye ait otobüsle ve belediye personelinin rehberliğinde Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne düzenlenen gezide edilen duaların kabul olmasını diledi. Altınok, “Ana ve babalarımızın istedikleri yerlere gezi düzenlemeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Allah onları başımızdan eksik etmesin.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.