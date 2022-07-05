05 Tem 2022 - 16:17- Belediyeler

Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti...

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Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar için Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne gezi düzenlendi. Yaşlılar buradaki ziyaretlerinde dualar ederek türbenin manevi hazzını doyasıya yaşadı.
Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti... mask
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Türbe ziyaretinin ardından Nevşehir’deki tarihi ve turistik noktaları da görme fırsatı bulan yaşlılar, gezinin düzenlenmesi için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ettiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediyeye ait otobüsle ve belediye personelinin rehberliğinde Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne düzenlenen gezide edilen duaların kabul olmasını diledi. Altınok, “Ana ve babalarımızın istedikleri yerlere gezi düzenlemeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Allah onları başımızdan eksik etmesin.” dedi.​
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05 Tem 2022 - 16:17 - Belediyeler

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Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti... mask
Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti...
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