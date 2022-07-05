05 Tem 2022 - 16:17- Belediyeler

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramı Öncesi Denetiminde...

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulundu.
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramı Öncesi Denetiminde... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik genel denetim yaptı. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verilirken, her zaman vatandaşlarının güvenli, sağlıklı günler geçirmesini önemseyen ve bu yönde çalışan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir.

Kurban Bayramı öncesi yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı´nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.
# Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramı Öncesi Denetiminde..., ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı Belediyesi

05 Tem 2022 - 16:17 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti... mask
Keçiören'de Huzurevi Sakinleri Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni Ziyaret Etti...
Başkan Ertuğrul Çetin, Ziyaretine Gelen Çocukları Eli Boş Göndermiyor... mask
Başkan Ertuğrul Çetin, Ziyaretine Gelen Çocukları Eli Boş Göndermiyor...
Pursaklar’a Her Yeni Gün Yeni İstihdam Alanları... mask
Pursaklar’a Her Yeni Gün Yeni İstihdam Alanları...
Gölbaşı Kadın Emeği ile Güzelleşiyor... mask
Gölbaşı Kadın Emeği ile Güzelleşiyor...
Çankaya Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katıldı... mask
Çankaya Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katıldı...
Keçiören'de Çocukların Mini Bot Keyfi... mask
Keçiören'de Çocukların Mini Bot Keyfi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL