Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayramı Öncesi Denetiminde...

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik genel denetim yaptı. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verilirken, her zaman vatandaşlarının güvenli, sağlıklı günler geçirmesini önemseyen ve bu yönde çalışan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir.
Kurban Bayramı öncesi yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı´nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.