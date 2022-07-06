Çankaya’nın Yıldızları Yeni Sezona Başladı...

Çankaya Belediyesinin 7 kez üst üste şampiyon olan Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler (B1 Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1.Ligi yeni sezonunda Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşen karşılaşma 1-1 beraberlik getirdi.
Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımına başarı dileklerinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Spor Kulübümüzün sporcuları pek çok alanda büyük başarılar kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Futbol takımımızın üst üste yaşattığı şampiyonluk gururunu bu sezon da yaşatacaklarına inanıyorum. Onlarla ne kadar övünsek azdır, belediyemize yaşattıkları gurur çok değerli. Kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.