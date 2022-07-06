Türkiye'nin En Genç Pilotu Toprak Mert...

Uludağ Havacılık’ın deneyimli havacılık eğitmenleri ile pilot olma hayallerine ulaşan Pilot Toprak Mert’in başarısı ülkemizde ve yurtdışında pek çok pilot adaylarına ilham oldu.

Pilotluk mesleğinin çocukluk yaşlarından beri kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Pilot Toprak Mert, “Çocukluk yaşlarımda başlayan gökyüzüne olan tutkum zaman ilerledikçe kariyer hedefim haline geldi. Uludağ Havacılık Uçuş Okulu’nun kıymetli pilotlarıyla ilerlediğim uçuş serüvenimin her yeni basamağında sadece pilot olmanın değil, pilotluk mesleğinde ‘en iyi olmanın’ kaidelerini de kariyer yolculuğuma kattım. Uçuş okulu eğitimi sürecimde elde ettiğim her yeni deneyim, vizyonumun genişlemesine ve pilotluk mesleğine bakış açımın gelişmesine önemli bir anahtar oldu”

ifadelerini kullandı.

Filosunda bulunan ‘UPL Uçak’, ‘Gyrocopter’, ‘Helikopter’ ve ‘Microlight’ hava araçlarıyla geleceğin pilotlarını yetiştiren Uludağ Havacılık, Yunuseli Havaalanında ve Yenişehir Havaalanında bulunan yerleşkesinde ‘önce emniyet’ ilkesi ile yeni başarılı uçuş öykülerine adını yazdırmaya ve geleceğin pilotlarına güvenli uçuş sağlamaya devam ediyor.