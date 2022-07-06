Dövizden TL'ye Dönüş Desteği Uzatıldı...

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Mart'a kadar açılmış olması şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.