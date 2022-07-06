06 Tem 2022 - 21:40- Ekonomi

Dövizden TL'ye Dönüş Desteği Uzatıldı...

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Tüzel kişilere TL'ye geçişte sağlanacak desteğin tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Dövizden TL'ye Dönüş Desteği Uzatıldı... mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Mart'a kadar açılmış olması şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
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06 Tem 2022 - 21:40 - Ekonomi

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