06 Tem 2022 - 21:40- Belediyeler

Pursaklar E-Spor Ödülleri Başkan Ertuğrul Çetin'den...

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Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği Valorant E-Spor Turnuvası’nda dereceye giren takımlar, ödüllerini Başkan Ertuğrul Çetin’den aldı.
Pursaklar E-Spor Ödülleri Başkan Ertuğrul Çetin'den... mask
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Tüm dünyada ve ülkemizde popüler olan hızla yaygınlaşan ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için e-spora destek veren Pursaklar Belediyesi, zorlu ve kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu.

Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezindeki final müsabakasını heyecanla takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, dereceye giren gençleri tek tek tebrik ederek hediyelerini verdi. 

Pursaklar’da ilk kez gerçekleştirilen E-Spor Turnuvası’na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘E-Spor turnuvasında kıyasıya yarışan ve dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ediyoruz. Başarılı olan takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvamıza katılan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Spor dallarının her alanında olduğu gibi E-Spor alanında da yetenekli oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni turnuvalarla yine gençlerimizin yanında olacağız’’ dedi.
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06 Tem 2022 - 21:40 - Belediyeler

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