Pursaklar’da Eğlence Zamanı...

Yapmış oldukları etkinliklerle ilçede yaşayan her kesime hitap etmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, 2 Ağustos’a kadar sürecek olan ‘‘Çocuk Şenliği’’, Saray Selçuklu Meydanında start verdi.

Belediye ekipleri tarafından, Saray Selçuklu Meydanına kurulan şişme oyun parkları, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, Bubble Show, palyaçolar, animatörler, geleneksel oyunlar vb. çeşitli gösterilerle çocuklar, keyifli bir gün geçirirken doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Şenliğe katılan çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

Çocukların coşkusuna ve heyecanına ortak olmak amacıyla şenlik alanına giden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, minik çocuklarla günün yorgunluğunu attı.

‘‘Etkinlik alanındaki çalışmalarımızın tamamı çocuklarımızın eğlenmesi ve mutlu olması üzerine planlandı’’

İlçenin her mahallesinde çocukların dolu dolu eğlenmeleri için 2.Çocuk Şenliği’ni düzenlediklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tüm çocuklarımızın gülmeye, eğlenmeye ve oynamaya hakkı olması nedeniyle her mahallemize sırasıyla oyun istasyonları kuruyoruz. Etkinlik alanındaki çalışmalarımızın tamamı çocuklarımızın eğlenmesi ve mutlu olması üzerine planlandı. Yeni etkinliklerle ilçe sakinlerimizin yüzünü güldürmeye ve eğlenceli zaman geçirmeleri için hizmet üretmeye devam edeceğiz Çocuk Şenliğine tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Etkinlik takvimini takip etmeyi unutmayınız’’ dedi.