Pursaklar’da Detaylı Bayram Temizliği...

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala tüm mahallelerde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Günün erken saatleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına dağılan Belediye ekipleri, sokakların temiz tutulması için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da bayram günlerinde kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıkları titizlikle temizleyerek daha sağlıklı bir hale getirdi.

‘‘Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık’’

Pursaklar’da köşe bucak her yerin titizlikle temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekiplerimiz, hemşerilerimizin kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için mahallelerimizi köşe bucak, temizliyoruz. Kurban Bayramı boyunca hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluğu için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz’’ dedi.