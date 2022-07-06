Pursaklar’da Detaylı Bayram Temizliği...

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala tüm mahallelerde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Günün erken saatleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına dağılan Belediye ekipleri, sokakların temiz tutulması için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da bayram günlerinde kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıkları titizlikle temizleyerek daha sağlıklı bir hale getirdi.
‘‘Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık’’
Pursaklar’da köşe bucak her yerin titizlikle temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Halk sağlığını göz önünde bulunduran ekiplerimiz, hemşerilerimizin kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için mahallelerimizi köşe bucak, temizliyoruz. Kurban Bayramı boyunca hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluğu için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.