Migren Ataklarınızı Hangi Besinler Tetikliyor? Hangi Besinlere Dikkat Edilmeli?

Migren hastalarının değerlendirilmesinde tüketilen besinler sorgulanmakta ve hastanın beslenme günlüğü tutması sağlanarak atak zamanlarında dikkat edilmesi gereken besinler belirlenebilmektedir. Yalnızca beslenmeye dikkat edilerek migren ağrılarında %30’a kadar azalma sağlamaktadır. Beslenme kaynaklı tetikleyicilerin en başında açlık vardır. İkinci sırada ise çikolata ve alkol gelmektedir. Migren hastaları bazen besin öğelerinden bir ya da birden fazlasına karşı hassas olabilirler.

Baş ağrısını tetikleyen besinlerin içerisinde bulunan bazı kimyasallar MSG (monosodyum glutamat), nitrat, nitrit, tiramin ve histamin içeren diğer aminlerdir.*Sert, Aşırı Tuzlu ve Çedar Peynir Çeşitleri, tiramin içeriklerinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.

*Çikolata, feniletilamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.

*Turunçgiller, oktopamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.

*Alkollü İçecekler, histamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.

*Yer Fıstığı, IGG(İmmünglobülin G) antikoru içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.*Kafein bağımlılığı ve aşırı kahve tüketimi de zonklayıcı baş ağrısı ve migren ile ilişkilendirilmektedir.

*Hazır ve Paketlenmiş Gıdalarda renk vermek amacıyla kullanılan sodyum nitritin bazı bireylerde baş ağrısına sebep olduğu ve vazodilatasyon (damar genişlemesi) ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir.*Sigara, aşırı stres, yorgunluk ve uzun süre bilgisayar ve televizyon karşısında durmakta migren ataklarını tetikleyicidir.

MİGREN HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Kan şekerinin düştüğü durumlarda baş ağrısı durumu artar. Bu sebeple öğün atlamamaya önem göstermelisiniz. Günlük en az 2-2,5 litre su içmeli ve 30 dakika yürüyüş yapabilirsiniz. Günde en az 7 saat uyumalısınız. Kafein alımı sınırlandırmak ağrıları azaltıcı etki sağlamaktadır. Ağrı başlangıcı hissedildiği anda 1 kupa Melisa Çayı ve Ihlamur gibi rahatlatıcı çaylar tüketebilirsiniz.