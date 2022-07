06 Tem 2022 - 14:05- Gündem

Seymenlik ve Bacıerenlik Geleneği Kırgızistan'da Tanıtıldı!

Uluslararası Dünya Halkları Kültür Yarışması (International Contest Culture of Peoples of the World ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) destekleriyle ve Ankara Kulübü Derneği, Magıc Felt Public Fund Kyrgyzstan ve Ununea Democrata Tatara kurumlarının işbirliği ile Kırgızistan'ın Issık Köl İli'nin Çolpon Ata İlçesi'nde gerçekleştirildi.