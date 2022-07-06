Seymenlik ve Bacıerenlik Geleneği Kırgızistan'da Tanıtıldı!

Etkinliğin organizatörlüğünü Ankara Kulübü Derneği üstlendi. Yarışmaya Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve İngiltere katıldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Tatar Democratic Romania'dan Naım Belgın, Ankara Kulübü Derneği'nden Dr. Metin Özaslan, Macıg Felt Public Fund Kyrgyzstan'dan Burul Mambetova ve Orta Asya Kültür Festivalleri Koordinatörü Mira Toktogonova oturdu.

Yarışma müzik, dans ve el sanatları olmak üzere üç dalda gerçekleşti. Jüri üyelerinin verdiği oylarla Ankara Kulübü Derneği Seymenleri birinci olarak Ankara Kulübü Derneği Bacıerenleri ise ikinci olarak yarışmayı tamamladı. Yarışma sonucunda gruplar Kazakistan Almatı gezisiyle ödüllendirildi. Gezinin sonunda Ankara Kulübü Derneği Seymenleri Başkent Bişkek'teki TİKA tarafından tadilatı yapılan Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi'nde üç oyundan oluşan gösteri sergiledi. Müzedeki etkinliğe TİKA Kırgızistan Koordinatörü Osman Usta ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Genel Başkanı Atamşa Dursunov da katılım gösterdi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan yaptığı konuşmada “Her yıl bir festival, yarışma düzenliyoruz. Halk oyunları, halk müziği ve halk dansları… Kırgızistan’ın hemen hemen bütün illerinden, ilçelerinden ekipler ve sanatçılar katılıyor. Civardaki Kazakistan gibi, Özbekistan gibi ülkelerden de çok sayıda sanatçı yarışmaya katılıyor. TİKA’nın destekleriyle buraya geliyoruz.

Buradan da TİKA’ya teşekkür ediyoruz. Orta Asya’dan yüzlerce sanatçı bu organizasyonda bir araya geldi. Ayrıca bizim düzenlediğimiz 5 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu ve 13 Ekim Atatürk’e Ankara hemşeriliği verilmesi haftaları arasında Başkent Ankara Festivalimiz var. Tüm ülkelerden sanatçı dostlarımızı orada ağırlıyoruz.

Kırgızistan bizim Ata topraklarımız. Buralar bizim ülkemiz ama Türkiye de Kırgızların ülkesi. Farklı devletlerimiz var ama hepimiz tek bir milletiz. Ankara Kulübü Derneği, Ankaralıların ve Seymenlerin kurduğu bir dernek. 1932 yılında bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir derneğiz. Size Türkiye’nin kalbi Ankara’dan ve Türk vatandaşlarından kucak dolusu selamlar getirdik. Sizleri her zaman Türkiye’de görmek isteriz.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Genel Başkanı da etkinlikten dolayı TİKA’yı ve Türkiye’yi tebrik etti.

Ankara Kulübü Derneği Başkan Vekili ve Önceki Dönem Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı “Sizleri görmekten çok mutluyum. Çok heyecanlandım. Ana Yurttan size kucak dolusu sevgiler ve güzellikler getirdik. Bizi kardeş Kırgızistan’da çok güzel karşıladılar. Hem Kırgızistan’a hem TİKA’mıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TİKA Kırgızistan Koordinatörü Osman Usta ise “TİKA bildiğimiz üzere 1992 yılında kurulmuştur. 62 ülkede 62 ofise sahiptir. Kırgızistan’da da 1993’te ilk ofislerden biri olarak açılmıştır. TİKA, 29 yılda Kırgızistan’da eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm gibi alanlarda 900’den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Bişkek ve Oş Türk Dostluk Hastanesi, içinde bulunduğumuz Ulusal Tarih Müzesi’nin tadilatı en büyük projelerimizdendir. Kırgızistan bizim için çok önemlidir. Ata topraklarıdır ve tüm diğer kurumlar gibi TİKA için de önemli ve ayrıcalıklı bir yeri vardır.” diye konuştu. Etkinlik sonunda Seymenler ve bacıerenlere müze gezdirildi.