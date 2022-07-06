Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik!

Anne ya da babaları tarafından buraya getirilen ve sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar yaşadıkları serin eğlenceyle enerjilerini doyasıya atıyor. Su, ışık ve müzik gösterileriyle özellikle akşam saatlerinde rengârenk bir görünüme sahip olan meydanda aileler de dinlenmenin ve stres atmanın tadını çıkarıyor.
Yağışların Ankara’yı terk etmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ıslanma havuzuna olan ilginin arttığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yıl yaz mevsimi biraz geç geldi. Havalar ısındıkça çocuklarımız akın akın ıslanma havuzumuza gelmeye başladı. Meydanımızı hizmete açtığımız ilk günden itibaren burası çiçek ve meleklerimizin cıvıl cıvıl eğlendiği önemli mekânlardan biri oldu. Su, ışık ve müzik gösterisi de yaptığımız eserimiz akşam saatlerinde renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ise ziyaretçilerimiz için görsel bir şölen sunuyor.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.