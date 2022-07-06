Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik!

Anne ya da babaları tarafından buraya getirilen ve sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar yaşadıkları serin eğlenceyle enerjilerini doyasıya atıyor. Su, ışık ve müzik gösterileriyle özellikle akşam saatlerinde rengârenk bir görünüme sahip olan meydanda aileler de dinlenmenin ve stres atmanın tadını çıkarıyor.

Yağışların Ankara’yı terk etmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ıslanma havuzuna olan ilginin arttığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yıl yaz mevsimi biraz geç geldi. Havalar ısındıkça çocuklarımız akın akın ıslanma havuzumuza gelmeye başladı. Meydanımızı hizmete açtığımız ilk günden itibaren burası çiçek ve meleklerimizin cıvıl cıvıl eğlendiği önemli mekânlardan biri oldu. Su, ışık ve müzik gösterisi de yaptığımız eserimiz akşam saatlerinde renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ise ziyaretçilerimiz için görsel bir şölen sunuyor.” dedi. ​