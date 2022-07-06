Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor....

Mamak Belediyesi’nin kurduğu çadırlarda satışlarını gerçekleştiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen satıcılar, bu imkanı kendilerine sağladığı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. Yaklaşık bin 750 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş hayvanın satıldığı Ortaköy Kurban Pazarı Ankaralıların hizmetinde…
“Kurban kesim alanımızla da yanlarındayız”
Calaskalar hazırlandı, kurban kesimi için de bir alan oluşturuldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın hiç kuşkusu olmasın. Mamak Belediyesi olarak onlara sağladığımız kurban satış alanı gibi kurban kesim yerlerimizle de yine yanlarında olacağız. Ortaköy kurban kesim alanında rahatlıkla kurbanlarını kesebilirler. Rabbim şimdiden kurbanlarımızı kabul etsin” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.