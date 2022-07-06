06 Tem 2022 - 15:11- Belediyeler G: 06 Tem 2022 - 15:12

Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor....

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Pazarı’nda satışlar sürüyor. Kurulan 79 çadırda kurbanlık satışları yapılırken, Mamak Zabıta Müdürlüğü de tedbiri elden bırakmıyor.  Denetimlerle kurban satış yerleri kontrol ediliyor.
Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor.... mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi’nin kurduğu çadırlarda satışlarını gerçekleştiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen satıcılar, bu imkanı kendilerine sağladığı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. Yaklaşık bin 750 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş hayvanın satıldığı Ortaköy Kurban Pazarı Ankaralıların hizmetinde… 

“Kurban kesim alanımızla da yanlarındayız” 

Calaskalar hazırlandı, kurban kesimi için de bir alan oluşturuldu.  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın hiç kuşkusu olmasın. Mamak Belediyesi olarak onlara sağladığımız kurban satış alanı gibi kurban kesim yerlerimizle de yine yanlarında olacağız. Ortaköy kurban kesim alanında rahatlıkla kurbanlarını kesebilirler. Rabbim şimdiden kurbanlarımızı kabul etsin” dedi.
# Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor...., Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Pazarı, ankara, ankara mamak, mamak belediyesi

06 Tem 2022 - 15:11 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik! mask
Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik!
Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı... mask
Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı...
Çankaya Kurban Bayramı’na Hazır... mask
Çankaya Kurban Bayramı’na Hazır...
Pursaklar’da Detaylı Bayram Temizliği... mask
Pursaklar’da Detaylı Bayram Temizliği...
Başkan Oğuz'dan "Kadına Şiddete Hayır" Tavsiyesi...Kadınlarımız Bizim Başımızın Tacıdır... mask
Başkan Oğuz'dan "Kadına Şiddete Hayır" Tavsiyesi...Kadınlarımız Bizim Başımızın Tacıdır...
Pursaklar’da Eğlence Zamanı... mask
Pursaklar’da Eğlence Zamanı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL