Fenerbahçe'den '5 Yıldızlı' Açıklama!

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Kulüp yönetimi, "Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1544645143352975361