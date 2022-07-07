Pursaklar’da Özel Gençlere Bayram Tıraşı...

Engelliler Sosyal Tesisinde, ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Pursaklar Belediyesi, Kurban bayramı öncesi vatandaşlara bayram tıraşı desteği veriyor.

Özel gereksinimli bireylerin Kurban Bayramı öncesi yüzlerini güldürmek için Belediye yetkilileri, Engelliler Sosyal Tesisine gelen gençlere sürpriz yaparak bayram öncesi saç tıraşı ve bakımlarını, özenle ve titizlikle gerçekleştirdiler.

‘‘Özel gençlerimizin yüzlerindeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır’’

Birinci önceliklerinin özel gereksinimli bireylerin mutlu olması olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kardeşlerimizin, her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı yüzleri gülsün, mutlu olsunlar diye bayram tıraşı yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi bizim için en önemli unsurdur. Özel gençlerimizin yüzlerindeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Onlar için yeni hizmet alanları, sosyal ve kültürel etkinlikler üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.