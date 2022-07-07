Pursaklar Belediyesi’nden Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası...

Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek kurban kesim alanındaki tüm hazırlıkları tamamladı.

Bayram boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirirken en ufak bir aksaklığa yer vermemek için prova gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, modern teknoloji kullanılarak, kurbanlık dana el değmeden, otomatik makinelerle, hazır hale getirileceğini belirtti.

‘‘Tüm hazırlıklarımızı tamamladık’’

Yapılan Kurban kesim provası ile birlikte Gümüşoluk Kurban Pazarı’nın hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gümüşoluk Kurban Pazarı Kesim ve Satış Alanımız. Günlük 500 adet büyükbaş kesim kapasiteli, 1000 araçlık otopark, mescit, dinlenme alanları ile bayram günü 100 personelimiz, kahvaltı ve ikramlarımızla modern, hijyenik tesisimiz hazır. Saatte 40 kurbanın kesimini gerçekleştirerek hemşerilerimize teslim edeceğiz’’ dedi.