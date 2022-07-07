07 Tem 2022 - 11:38- Belediyeler G: 07 Tem 2022 - 11:39

Pursaklar’da Minik Öğrenciler’in Yeni Tablosu ‘‘Endemik Vadi’’

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Yaşam Merkezi’ndeki Resim Atölyesinde aldıkları eğitimler ve farklı etkinliklerle yeni beceriler kazanma imkânı bulan minik öğrenciler, yeni resim çalışması Endemik Vadi oldu.
Pursaklar’da Minik Öğrenciler’in Yeni Tablosu ‘‘Endemik Vadi’’ mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde aldıkları eğitimlerle hayallerini çizen Resim Atölyesi öğrencileri, Endemik Vadi’yi resmetti. Endemik Vadi’de çocukları karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin, vadiyi detaylıca inceleyip ardından resmini çizen miniklerin çizimlerini tek tek inceleyerek, yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. 

‘‘Çocuklarımız Endemik Vadimizi, hiç unutmayacaklar ve hep hatırlayacaklar’’ 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi Resim Atölyesi öğrencilerimiz, çimenlerin üstünde, güzel havanın tadını çıkararak ve yerinde görerek Endemik Vadi’yi resmettiler. Sanat kurslarımızın açık alanlarda icra edilmesi hep arzuladığım bir şeydi. Çocuklarımız Endemik Vadimizi, hiç unutmayacaklar ve hep hatırlayacaklar. Yeter ki siz yeteneklerinizi keşfedin çocuklar, biz sizler için bütün imkânlarımızı sunacağız. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.
# Pursaklar’da Minik Öğrenciler’in Yeni Tablosu ‘‘Endemik Vadi’’, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi

07 Tem 2022 - 11:38 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Belediyesi’nden Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası... mask
Pursaklar Belediyesi’nden Bayram Öncesi Kurban Kesim Provası...
Pursaklar’da Özel Gençlere Bayram Tıraşı... mask
Pursaklar’da Özel Gençlere Bayram Tıraşı...
Çankaya’da Hiç Kimse Yalnız Değildir... mask
Çankaya’da Hiç Kimse Yalnız Değildir...
Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik! mask
Keçiören Islanma Havuzuyla Gelen Serinlik!
Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor.... mask
Kurban Pazarında Satışlar Devam Ediyor....
Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı... mask
Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL