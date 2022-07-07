Pursaklar’da Minik Öğrenciler’in Yeni Tablosu ‘‘Endemik Vadi’’

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde aldıkları eğitimlerle hayallerini çizen Resim Atölyesi öğrencileri, Endemik Vadi’yi resmetti. Endemik Vadi’de çocukları karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin, vadiyi detaylıca inceleyip ardından resmini çizen miniklerin çizimlerini tek tek inceleyerek, yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
‘‘Çocuklarımız Endemik Vadimizi, hiç unutmayacaklar ve hep hatırlayacaklar’’
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi Resim Atölyesi öğrencilerimiz, çimenlerin üstünde, güzel havanın tadını çıkararak ve yerinde görerek Endemik Vadi’yi resmettiler. Sanat kurslarımızın açık alanlarda icra edilmesi hep arzuladığım bir şeydi. Çocuklarımız Endemik Vadimizi, hiç unutmayacaklar ve hep hatırlayacaklar. Yeter ki siz yeteneklerinizi keşfedin çocuklar, biz sizler için bütün imkânlarımızı sunacağız. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.