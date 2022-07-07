Mamak Üreğil Millet Bahçesinde Yeşilin Her Tonu Var...

Şehrin gürültüsünden sıkılan, toprak kokusuna hasret kalan Ankaralılar Üreğil Millet Bahçesi’nde bir nebze nefes alma imkanı buluyor. Üreğil Millet Bahçesi Ankaralıları yeşilin her tonuyla buluşturuyor. 365 bin 573 m2 alanda kurulan millet bahçesinde 2 bin 500 metre bisiklet yolu, 4 bin 700 metre yürüyüş yolu bulunuyor. 3 bin 774 ağaçla Üreğil Millet Bahçesi tam bir oksijen deposu…

Yemeklerini uygun fiyata yemek isteyenler MABEL Restoran’ı tercih ediyor. Çocuklar ise Mini Evcil Hayvanlar Parkı’nda zaman geçirmekten mutluluk duyuyor. Parkta, keçilerden tavşanlara, tavuklardan kekliklere kadar birçok hayvan bulunuyor. Ata binme alanında da çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

“Bir şehrin yeşil alanları arttıkça değeri de artar”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankaralıları toprak kokusunu almak için Mamak’a Üreğil Millet Bahçesi’ne davet ediyor. Başkan Murat Köse, “Bir şehrin yeşil alanları arttıkça değeri de artar. Yeşil alanlar insanların nefes almalarını ve dinlenmelerini sağlayan, gün içinde rahatlamak isteyen vatandaşlarımızın imdadına koşan önemli mekânlardır. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu Üreğil Millet Bahçemiz hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.