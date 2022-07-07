Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir?

Aden Duygu Sayan'ın Free Records imzalı Taburu Gelsin adlı yeni şarkısı ve klibi kısa sürede gündem oldu. Cesur klibiyle sosyal medyada trending topic olan Aden Duygu Sayan "Aşk sınır tanımaz. Ne olursa olsun seviyor ve seviliyorsak mücadele etmeliyiz. Her türlü zorluğa değer. Bu sebeple böyle bir kliple meydan okuyarak Taburu Gelsin dedik. Sezen Aksu ve Aysel Gürel'den sonra en cesur benim" dedi.
İzmir’de küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlayan Duygu Sayan, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu. Şarkıcının Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun gibi şarkıları bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.