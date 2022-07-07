07 Tem 2022 - 13:02- Magazin G: 07 Tem 2022 - 13:23

Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir?

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Yeni şarkısı 'Taburu Gelsin' ile büyük ses getiren Aden Duygu Sayan kendini, tarzıyla cesur şarkıcı olarak tanımlıyor.
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir? mask
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Aden Duygu Sayan'ın Free Records imzalı Taburu Gelsin adlı yeni şarkısı ve klibi kısa sürede gündem oldu. Cesur klibiyle sosyal medyada trending topic olan Aden Duygu Sayan "Aşk sınır tanımaz. Ne olursa olsun seviyor ve seviliyorsak mücadele etmeliyiz. Her türlü zorluğa değer. Bu sebeple böyle bir kliple meydan okuyarak Taburu Gelsin dedik. Sezen Aksu ve Aysel Gürel'den sonra en cesur benim" dedi.

İzmir’de küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlayan Duygu Sayan, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu. Şarkıcının Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun gibi şarkıları bulunuyor.
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07 Tem 2022 - 13:02 - Magazin

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