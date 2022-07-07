Keçiören'de Çocuklar Geleneksel Oyunlarıyla Eğlendi...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı etkinlikte çeşitli oyun alanları oluşturulurken alanda görevli oyunbazlar tarafından da oyun kuralları anlatıldı. Çocuklar da bu kurallara göre istedikleri oyunları oynayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Çocuklarla birlikte sokak oyunları eğlencesine ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Çağ değişiyor, ulaşım ve iletişim araçları değişiyor. Bunlar da dünyadaki alışkanlıkları değiştiriyor. Geçmişte buralarda böyle güzel park ve spor tesisleri yoktu. Biz de sokak oyunlarını oynuyorduk.

Bu oyunlarda akıl vardı. Bir araya gelerek mücadele etme becerisi vardı. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğun elinde bile telefon var. Sosyalleşme ve hareket yok. Arkadaşlık gitti. Sosyal medyanın kendine göre tüketim anlayışı var ve yeni değerler üretiyor. Bunlar da bizim değerlerimize uygun değil. Sosyal medyanın adı ‘sosyal’ ama çocuklarımızı sosyal olmaktan çıkardı. Biz de parklar yapıyoruz ki çocuklarımız burada sosyalleşebilsin. Buz Pateni Pisti, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, Luna Park yaptık. Çocuklarımız için ücretsiz hizmet veriyor. Teleferik tadilatta. O da çocuklarımıza ücretsiz olacak.

Bir de şehrimize 1.840 dönümlük kent park ormanı yapacağız. Yunus Emre Kültür Merkezi’mize bilim merkezi yapıyoruz. Çünkü sizleri seviyoruz. Ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Çalışkan, dürüst olacaksınız. Bol bol kitap okuyacaksınız. Atalarımızı, inanç ve değerlerimizi öğrenip millî ve manevi değerlerimize sahip çıkacaksınız.” dedi. Topaç, misket, sıçratan top, mendil kapmaca, yakar top, istop, halka ve sek sek oyunlarının oynandığı etkinlikte çocuklara en sevdikleri oyunların oyuncakları hediye edildi.