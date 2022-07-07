07 Tem 2022 - 16:24- Spor

TFF Açıkladı... Üç Ligde Daha Yasak Kalktı!

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TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.
TFF Açıkladı... Üç Ligde Daha Yasak Kalktı! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30'a yükseltildiğinin altı çizilirken, "Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir" denildi. TFF, düzenlemenin detaylarını Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edileceğini duyurdu.
# TFF Açıkladı... Üç Ligde Daha Yasak Kalktı!, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), süper lig, TFF Deplasman Seyirci Yasağı

07 Tem 2022 - 16:24 - Spor

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