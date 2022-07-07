Bal Üreten Mamak Sanayicisine Takdir Belgesi...

Sanayicilerin ekonominin gelişimine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı iş adamları ve sanayicilerinin üreten kimliğini takdir ettiklerini söyledi, Mamak’ı sanayi bölgesine çevirerek istihdamı artıracaklarını ifade etti. Başkan Murat Köse, Altın Petek Besin Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Mamak ticaretinin artmasında büyük ölçüde pay sahibi olduğunu kaydederek, girişimciliğin her zaman desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altın Petek Besin Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kurucusu Şaban Ençetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, takdir belgesini sundu. Başkan Murat Köse, "İstihdam, ekonomik ve sosyal alanlarda Altın Petek Besin Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mamak’ımızın, ülkemizin lokomotifi ve gururu olmuştur. Sayın Ençetin'i ve firma çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Altın Petek Besin Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kurucu Başkanı Şaban Ençetin ise Başkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye Mamak’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu, kendisine Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’un fethi ve şehre girişini anlatan tabloyu takdim etti.