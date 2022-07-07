Gölbaşında Geri Dönüşümle Oluşturulan Balık Heykel İsmini Arıyor...

Yapımı 9 gün süren, yüzde 99’u atık malzemeden oluşan, 8 metre boyundaki heykel için plastik malzemeler ve demirler kullanıldı. Bu çalışma sayesinde vatandaşlarda çevre bilinci yaratılırken, işe yaramayan malzemelerin de tekrar bir sanat eserine dönüştürülerek topluma kazandırılması sağlandı. İki yönden oluşan heykelin, midesinin olduğu bölümde göldeki atıklar bulunurken, diğer tarafında ise tamamen atıklarla estetik bir görüntü oluşturuldu. Bu tasarımla gölde yaşayan balıkların midesinde de bulunan atıklar heykelin midesinde vücut bulmuş oldu. Her bir atık malzemenin aynı zamanda anlam ifade ettiği balık heykelin gözünü el arabası tekeri ve atık hale gelmiş belediyenin yol temizleme süpürgeleri oluşturuyor.

Geri dönüşümle atıklardan oluşturulan Balık Heykel hakkında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Öncelikle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu proje ile ilgili değil, biz bütün projelerimizde üniversitelerimizle beraber çalışıyoruz. Bizim iki önemli gölümüz var, bu gölleri iyi şekilde korumamız gerekiyor. Bu farkındalığı yaratmak için anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar bütün öğrencileri sahil kenarındaki balık heykelimizin yanına davet ediyorum.

Gölü temizleyerek çok güzel bir hale getirdik. Bu heykelimizi yaparken gölün içerisinden çıkan atıklarla belediyemizden çıkan hurdaları bir araya getirdik. Vatandaşlarımız da merak edip soruyor bu heykeli, çalışanlarımız da vatandaşlarımıza bu heykelin atmış oldukları plastik kaplardan oluştuğunu anlatıyor." şeklinde konuştu.

Bünyesinde Mogan ve Eymir göllerini barındıran Gölbaşı Belediyesi'nin, çevre ve iklim değişikliği konularında oldukça hassas davrandığı söyleyen Başkan Şimşek, katılımcı bir belediye olduklarını ifade ederek bu balık heykelin ismini bir yarışma düzenleyerek vatandaşlara sorma kararı aldıklarını açıkladı. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenleyeceğimiz isim yarışması sayesinde vatandaşlarımızın farkındalıklarının arttırılması ve balık heykelin daha güçlü şekilde benimsenmesini hedefliyoruz.

Amacımız, çevre konusunda toplum bilincini arttırmak ve göllerimizi temiz tutmak. Bu gayeyle Geri Dönüşüm Tesisimizin açılışını da yakında yapacağız. Heykelimizin ismini bulmak için yarışma şartlarını çok yakında detaylarıyla açıklayacağız. Tüm hemşerilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum."