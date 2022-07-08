08 Tem 2022 - 09:11- Belediyeler G: 08 Tem 2022 - 09:12

Mamak'ta Bir Kütüphaneden Daha Fazlası...

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Mamak Belediyesi tarafından açılan uyanık kütüphaneler sadece birer eğitim öğretim yuvası değil. Aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle çocukların, gençlerin iyi zaman geçirme fırsatı bulduğu mekanlar konumunda.
Mamak'ta Bir Kütüphaneden Daha Fazlası... mask
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Mamak Belediyesinin hayata geçirdiği 17 uyanık kütüphanede sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yapan öğrenciler düzenlenen etkinliklere de katılarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Bunlardan bir tanesi de Zirvekent Uyanık Kütüphane’de düzenlendi. “Sinema Günleri” kapsamında kütüphaneye gelen minikler izledikleri "Yukarı Bak" animasyonuyla keyifli vakit geçirdi. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de çocuklarla birlikte sinema izledi. Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci “Kütüphanelerimiz sadece kitapların okunduğu, araştırmaların yapıldığı mekanlar değil, düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımıza gençlerimize daha fazla ulaşmak, onları gelişimlerinde desteklemek için çalışıyoruz” dedi.
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08 Tem 2022 - 09:11 - Belediyeler

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