08 Tem 2022 - 09:14- Belediyeler G: 08 Tem 2022 - 09:15

Mamak’ta Lavanta Bahçesinde ‘Mor Şölen’ İlgi Odağı Oldu...

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Mamak Lavanta Bahçesi’nde mor şölen yaşanıyor. Masal diyarını andıran bahçeye özellikle nikah kıydırmak isteyen çiftler büyük ilgi gösteriyor.
Mamak’ta Lavanta Bahçesinde ‘Mor Şölen’ İlgi Odağı Oldu... mask
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Neredeyse her gün bir nikah merasimi düzenleniyor bu güzel bahçede. Çiftler mor şölenin arasında muratlarına eriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de çalışma takvimine göre çiftlerin davetine icabet ediyor. Kıyılan nikahın ardından hatıra fotoğrafları çektiren çiftler, mutluluğa Mamak Belediyesi’nin Lavanta Bahçesi’nde adım atıyor. 

Kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavanta bahçesi, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere herkesin ilgi odağı haline geldi. Lavanta Bahçesi’nde açan lavantalar, eşsiz görünümüyle ziyaretçilere seyir zevki yaşatıyor. Misafirlerin hoş vakit geçirebilmesi için çeşitli dekorlarla süslenen bahçeden buram buram lavanta kokusu yükseliyor. 

“Mor Şölen”e yakından baktı 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kadın Kooperatifi tarafından 24 dönümlük araziye kurulan Lavanta Bahçesi’ni gezdi. Lavantaların kokusuyla rengiyle kendine hayran bıraktığını söyleyen Başkan Murat Köse, “Mamak artık buram buram lavanta kokuyor. Kadınların emeği üretime, kazanca dönüşüyor. Lavantalarla yapılan çeşitli hediyelik eşya, kolonya, sabun, yağ ve içecek gibi ürünlerin, lavanta bahçelerini görmeye gelen ziyaretçilere satışı hem bölge hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu. 
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08 Tem 2022 - 09:14 - Belediyeler

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