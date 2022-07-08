Mamak'ta Çocuklar Yaz Okullarına Akın Etti...

7-16 yaş grubu için açılan kurslarda çocuklar, basketbol, futbol, hentbol, voleybol, dövüş sanatları başta olmak üzere 18 farklı branşta eğitim alıyor. Çocuklar yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. Altıağaç Yüzme Havuzu 7-14 yaş çocuklara hizmet veriyor. Mamak Belediyesi’nin “Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” mottosu ile oluşturduğu modern yüzme havuzunda hem eğitim alıyor hem de vücut gelişimlerini destekliyorlar.

Tarihi Musiki Muallim Mektebi’nde yaz kursları

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi de yaz kurslarıyla 7’den 70’e eğitim için hazır… Müziğe gönül verenler, çocuklarına müzik eğitimi aldırmak isteyenler Musiki Muallim Mektebi’nin yolunu tuttu. Konservatuarda her derslikten bir enstrüman sesi yükseliyor. Çocuklar, gençler, bağlama, gitar, ney, keman, kanun, piyono, ud ve daha pek çok kursta eğitim alıyor. Ayrıca Musiki Muallim Mektebi’nde halk dansları, tiyatro gibi sahne sanatları eğitimi de veriliyor.

“Gençlerimiz en az bir spor dalında lisanslı olmalı”

Mamak Belediye başkanı Murat Köse, “Ben çocuklarımızı gençlerimizi yaz tatilini iyi değerlendirmek, keşfedilmemiş yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak, kültürel ve sosyal alanda gelişmelerine katkıda bulunmak, hem eğlenip hem öğrenmek için kurslarımıza davet ediyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz en az bir spor dalında lisanslı olsun. Tiyatro ile müzik ile ilgilensin. Bu çerçevede ilçemizde spor, kültür, sanat, müzik alanında kurslar açmaya ve bu doğrultuda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” dedi.