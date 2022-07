Anne Adayları Dikkat! Yanmış Yada Az Pişmiş Et Tehlikeli! Erken Doğum Riski...

Anne adayları için 10 günlük bayram tatili, eğlenme ve gezmekten çok dinlenmeye yönelik planlanmalıdır. İyi beslenmeye, hafif yürüyüşlere izin veren bir planlamanın içinde olmak daha sağlıklı bir seçim olur. Ayrıca tatil yapılacak bölgenin seçimi önemlidir. Çok sıcak ve bunaltıcı bölgeler yerine daha serin ve nemsiz bölgeler tercih edilmelidir. Tatile gidilecek yerlerin, tıbbi imkanların iyi olduğu bölgelerden seçilmesi, yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından önemlidir.

ETİN YANMIŞI DA AZ PİŞMİŞİ DE TEHLİKELİ!

Hamilelik döneminde kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu; etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Anne adayları etleri yemeden önce buzdolabında en az 24 saat dinlendirmelidir. Pişirirken de etin yanmamasına ve üzerinde kahverengi tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ama az pişmiş de olmaması gerekiyor. Bu sefer etin içindeki bazı mikroplar anne adayını hatta bebeği olumsuz etkiler. Etin bileşiminde bulunan yüksek miktardaki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanında C vitamininden zengin sebze, meyve ve salata tüketilmelidir.

SUSUZLUK ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRIR

Sıcak dönemlerde anne adaylarını bekleyen en büyük tehlikelerden biri de vücudun susuz kalmasıdır. Özellikle hamileliğin son aylarında vücudun susuz kalması, kasılmaları arttırarak rahimin zamanından önce açılmasını ve erken doğumu tetikleyebilir. Bu dönemde su kaybına bağlı erken doğumların daha fazla olduğu göz önünde bulundurarak anne adaylarının günlük 2.5 -3 litre su tüketimine özen göstermeleri gerekir. Bunun yanı sıra susuz kalınmasıyla yaşanan elektrolit kayıpları bulantılara da neden olur. Su ihtiyacının karşılanması bulantı hissinin giderilmesini sağlar.

KEFİR VE AYRAN TÜKETİN

Hamileliğin başından sonuna kadar önemli olan beslenme düzeni tatilde de ihmal edilmemelidir. Bol meyve sebze tüketilirken tuz, şeker ve yağdan uzak durulmalıdır. Gazlı içecekler ile çay ve kahve yerine; süt, kefir ve ayran tercih edilebilir.

SAĞLIKLI BİR BAYRAM TATİLİ İÇİN TAVSİYELER:

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarının bayram tatilinde beslenme, egzersiz ve kilo kontrolüne önem vererek rahat bir bayram tatili geçirmeleri için de önerilerde bulundu:

*Güne hafif bir kahvaltı ile başlasın.

*Tek öğünde aşırı miktarda yemek yerine, az ve sık yemeye özen gösterin. Gün içerisinde 2-3 saatten daha uzun süre aç kalmayın.

*Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmeyin. Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3 litre su için.

*Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin.

Bayramda kontrolsüz şekilde et, çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla et, çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları gibi şikayetlere neden olur. Tükettiğiniz miktarları kontrol altında tutmaya çalışın. Gerekirse yediklerinizi not alın. Böylelikle daha az yiyeceksiniz.

*Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilin.

*Hafif tempolu yürüyüşler ile ruh ve beden sağlığınızı korurken aynı zamanda kilo kontrolüne de destek olun.