Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor...

Kubilay Dökmetaş’ın eşsiz güzellikteki türküleri seslendirdiği konserde vatandaşlar da ezgilere eşlik etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde kapandık, evlerde kalmak durumunda kaldık. Şimdi de yaz akşamlarında gönül pazımızı silecek konserlerimizi başlattık. Türk Halk Müziği sanatçımız Kubilay Dökmetaş sahne alıyor.

Bu sanatçılarımız şöhret değil gerçek sanatçıdır. Onlarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, tüm İslam âlemine hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi.

Konserde yapılan çekilişte şanslı bir vatandaşa da bisiklet hediye edildi.

​ ​