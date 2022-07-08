Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor...

Kubilay Dökmetaş’ın eşsiz güzellikteki türküleri seslendirdiği konserde vatandaşlar da ezgilere eşlik etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde kapandık, evlerde kalmak durumunda kaldık. Şimdi de yaz akşamlarında gönül pazımızı silecek konserlerimizi başlattık. Türk Halk Müziği sanatçımız Kubilay Dökmetaş sahne alıyor.
Bu sanatçılarımız şöhret değil gerçek sanatçıdır. Onlarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, tüm İslam âlemine hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi.
Konserde yapılan çekilişte şanslı bir vatandaşa da bisiklet hediye edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.