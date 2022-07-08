08 Tem 2022 - 10:00- Belediyeler G: 08 Tem 2022 - 10:01

Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor...

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Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca her hafta ilçedeki farklı bir mahallede düzenlenen mahalle konserlerinde bu hafta Kubilay Dökmetaş sahne aldı. İlçedeki 19 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleştirilecek konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.
Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor... mask
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Kubilay Dökmetaş’ın eşsiz güzellikteki türküleri seslendirdiği konserde vatandaşlar da ezgilere eşlik etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde kapandık, evlerde kalmak durumunda kaldık. Şimdi de yaz akşamlarında gönül pazımızı silecek konserlerimizi başlattık. Türk Halk Müziği sanatçımız Kubilay Dökmetaş sahne alıyor.

Bu sanatçılarımız şöhret değil gerçek sanatçıdır. Onlarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, tüm İslam âlemine hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi.

Konserde yapılan çekilişte şanslı bir vatandaşa da bisiklet hediye edildi.

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08 Tem 2022 - 10:00 - Belediyeler

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