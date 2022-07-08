Pursaklar Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Desteği...

Pursaklar Belediyesi, önemli sosyal projelerinden biri olan Pursaklar Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya ve yanlarında olmaya devam ediyor. Her bayram öncesi ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri Tebessüm Çarşına davet ederek pantolon, tişört, gömlek, ayakkabı vb. birçok giyim yardımında bulunan Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi de ailelerin Pursaklar Kartına bayram harçlığı yükledi.
Pursaklar Belediyesi tarafından kartlara yüklenen bayram harçlığını ihtiyaç sahibi aileler, diledikleri market veya mağazalardan gıda, temizlik, kırtasiye vb. ihtiyaç duydukları ürünleri alabilecek.
‘‘Bayram öncesi, Tebessüm Çarşı’mıza kayıtlı ailelerin kullandığı Pursaklar Kart’a yükleme yaptık’’
Yardımları azami derecede hassasiyetle yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bayram öncesi, Tebessüm Çarşı’mıza kayıtlı ailelerin kullandığı Pursaklar Kart’a yükleme yaptık. Ailelerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur.. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimiz yanında olmaya devam edeceğiz. Güle güle harcayın’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.